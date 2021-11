Auto die al 47 jaar stilstaat op dezelfde plek moet verhuizen

Mysterieu­ze auto zonder naam is compleet uitver­kocht zonder dat iemand ’m ooit heeft gezien

De Italiaanse autofabrikant Pagani heeft aangekondigd met een compleet nieuw model te komen. Het enige wat we weten is dat de auto ongeveer 900 pk sterk is. Desondanks is de auto, die wordt gebouwd in een oplage van tussen de 280 en 300 exemplaren, compleet uitverkocht.

31 oktober