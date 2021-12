Auto gaat in vlammen op in Rosmalen

Mijn allessie Als Johan voorbij racet in zijn Mustang trillen de tegels

Zal je net zien, zoek je jaren naar een Ford Mustang tot in Amerika aan toe, vind je ‘m in Wateringen bij de garage om de hoek. In deplorabele staat, dat wel, maar daar draait automonteur Johan Torn (64) zijn hand niet voor om. Binnen twee jaar glom zijn zachtgele klassieker de wereld weer tegemoet.

3 december