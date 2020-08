Auto importeren uit het buitenland? Hier moet je op letten

Steeds meer Nederlanders importeren hun nieuwe auto uit het buitenland. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? En kun je het zelf, of is het slimmer om dat over te laten aan een gespecialiseerd autobedrijf?

Er rijden steeds meer geïmporteerde auto’s in ons land. Deze ‘importauto’s’ worden niet nieuw in ons land geleverd, maar als jong gebruikte tweedehandsjes over de grens gerold en op Nederlands kenteken gezet. De toename is even sterk als opvallend: volgens cijfers van brancheorganisatie Bovag is het aantal importmodellen tussen 2007 en 2019 meer dan verdrievoudigd. Waar er dertien jaar geleden nog 73.898 buitenlandse auto’s naar Nederland kwamen, waren dat er vorig jaar 228.760.

Woordvoerder Tom Huyskens van Bovag ziet diverse verklaringen: ,,Ten eerste kiezen steeds minder mensen voor een spiksplinternieuwe auto. Dat beeld zien we al sinds de vorige economische crisis. Eerder valt hun oog op een jong gebruikte auto, die technisch prima in orde is maar waar qua prijs ‘de kop al vanaf is’.” Dat kan veel geld schelen: zeker in het hoge prijssegment (rond 150.000 euro) komt het voor dat gebruikte auto’s tot wel 40 procent (!) goedkoper zijn dan compleet nieuwe exemplaren.

Bij goedkopere modellen zijn de prijsverschillen minder groot, maar opvallend genoeg passen buitenlandse ‘tweedehandsjes’ vaak beter bij de wensen van Nederlandse kopers. Huyskens: ,,Het gebruikte aanbod in Nederland werd normaliter bepaald door wat er uit de lease beschikbaar kwam. De laatste jaren zijn dat vooral diesels en hybrides met hoge kilometerstanden, terwijl Nederlanders vaak een compactere auto met weinig kilometers willen. Mede daardoor ontstond de noodzaak voor import.”

Volledig scherm Het aantal importauto's in Nederland stijgt al jaren. © Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Veel meer keuze

Zodoende richten autokopers en -bedrijven hun blik steeds vaker over de grens. In onder meer Duitsland staan niet alleen méér auto’s te koop, ze zijn vaak ook voorzien van sterkere motoren en meer accessoires dan Nederlandse exemplaren. ,,Zeker wanneer je op zoek bent naar een model in een bijzondere kleur, met specifieke opties of een afwijkende configuratie heb je in het buitenland veel meer keuze”, weet Rico van der Vies, Commercieel Directeur van Automotive Mediaventions. Dat bedrijf beheert onder meer de populaire website Gaspedaal.nl, waarop het aanbod grootste aanbod van Nederlandse occasions te vinden is.

Sinds kort toont de website niet alleen Nederlandse tweedehandsjes maar kunnen bezoekers ook terecht voor importauto’s. Van der Vies: ,,We werken samen MrWheelson, EasyImport en DASimport, drie gerenommeerde bedrijven die het buitenlandse auto-aanbod aanbieden tegen Nederlandse condities. Daardoor kunnen onze bezoekers niet alleen véél meer auto’s (op het moment van schrijven toont Gaspedaal zo’n 409.000 importauto’s naast 394.000 Nederlandse occasions, red.) met elkaar vergelijken tegen de juiste prijzen, maar kunnen zij er ook voor kiezen om het hele proces van importeren over te laten aan specialisten die al van de hoed en de rand weten.”

Volledig scherm Het inschakelen van een professioneel autobedrijf kost geld maar kan een hoop papierwerk schelen © Rick Arnold

Regels

Bij het invoeren van een auto komen immers de nodige regels en voorwaarden kijken. Ten eerste moet je op een geïmporteerde auto nog de zogenoemde rest-bpm betalen: bij een nieuw model betaal je deze aanschafbelasting bij aankoop, maar bij een occasion uit het buitenland moet dit met terugwerkende kracht. De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van de leeftijd, de co2-uitstoot en de technische specificaties van de auto.

Bovendien moet je opletten met de btw, legt Bas Oude Luttikhuis van MrWheelson uit: ,,Je komt vrij snel in een wirwar van regels terecht. Om de economie te stimuleren heeft de Duitse overheid bijvoorbeeld de btw verlaagd van 19 naar 16 procent en dat kan gunstig zijn bij aanschaf, maar sommige Duitse autobedrijven hanteren aparte regels waardoor je een half jaar bezig bent om je btw terug te krijgen. In Nederland betalen we vervolgens 21 procent btw en die rekensom kan bijvoorbeeld voor ondernemers, die de btw fiscaal kunnen aftrekken, behoorlijk ingewikkeld worden.”

Omdat import zo populair is, neemt ook het aantal louche aanbieders toe, waarschuwt Oude Luttikhuis: ,,Je wilt niet weten hoe veel opgelapte auto’s er te koop staan, ook in Duitsland. Dat zijn bijvoorbeeld afgekeurde schadeauto’s uit Amerika die in Litouwen snel en goedkoop zijn opgeknapt en vervolgens aan argeloze kopers worden gesleten. Dus ook bij de keuze van je auto is het een kwestie van goed opletten. Als het te mooi is om waar te zijn, is dat het vaak ook. Daarom controleren wij de volledige historie en herkomst.”

Volledig scherm Vooral bij grote en dure auto's, zoals deze Porsche Cayenne die te koop staat in het Duitse Stuttgart, kan importeren flink wat geld schelen © Screenshot

‘Ontzorgen’

Voor autokopers die zulke valkuilen willen vermijden, kunnen bedrijven zoals MrWheelson en DASimport het hele importproces uit handen nemen. Afhankelijk van het pakket (ofwel de mate van service) dat je kiest, hoef je bijvoorbeeld niet zelf te bepalen of een auto goed genoeg is, niet te onderhandelen over de prijs, niet zelf heen en weer naar Duitsland om de auto op te halen, geen tijdelijk kenteken te regelen en ook niet langs de RDW voor een importkeuring. Ook de financiering kan in één adem worden meegenomen.

Deze manier van ‘ontzorgen’ is in trek: de bezoekersaantallen van Gaspedaal.nl zitten sterk in de lift, de importbedrijven floreren. Volgens Bas Oude Luttikhuis verdubbelen de cijfers van MrWheelson elk kwartaal en ook oprichter Job Das van concurrent DASimport spreekt over ‘een consequente groei van minimaal 25 à 30 procent’. ,,Veel klanten kiezen voor gemak, want zij hebben vaak helemaal geen tijd of zin om dit zelf uit te zoeken”, zegt Das. ,,Maar ze kiezen ook voor kwaliteit, want wij halen auto’s alleen bij officiële merkdealers vandaan, dus omzeilen louche handelaren en schimmige schadeauto’s.”

Tom Huyskens van Bovag benadrukt dat het verstandig is om een geïmporteerde auto via een autodealer of een professioneel universeel bedrijf te kopen. ,,Dan koop je met een gerust hart en met alle gewenste zekerheden, zoals garantie. Een professionele aanbieder moet er sowieso zorg voor dragen dat de auto ‘klopt’ en kan zich niet veroorloven dat er bijvoorbeeld teruggedraaide kilometerstanden aan het licht komen.”

Volledig scherm Pas als je aan alle regels hebt voldaan, krijgt je geïmporteerde auto een Nederlands kenteken © Hollandse Hoogte / ANP

Zelf doen

Voor de extra services van importbedrijven moet je uiteraard betalen. Is het dan toch voordeliger om zelf te importeren? Autoliefhebber Chris de Waal uit Sleeuwijk haalde al meerdere Duitse auto’s naar Nederland en vindt van wel: ,,Niet iedereen zal er zelf de moeite voor willen doen want gaat best wat tijd in zitten, maar het is financieel echt aantrekkelijk. Laatst vonden we nog een Range Rover Evoque voor een vriend: inclusief invoerkosten is er uiteindelijk zo’n 32.000 euro voor die auto betaald, terwijl in Nederland minder mooie exemplaren te koop staan voor iets van 43.000 euro. Er zijn dagen waarop ik dat verschil níet verdien, zal ik maar zeggen.”

Ook De Waal raadt aan goed op te letten als je zelf het avontuur aan wilt gaan: ,,Ik heb ook al zó veel troep te koop zien staan. Toen we op zoek waren naar een Mini bijvoorbeeld: die auto’s waren toen erg gewild dus kwamen er exemplaren voorbij waar aan gerommeld was. Ik zeg altijd: je moet als een soort autofluisteraar de auto’s controleren: alle randjes nalopen op rommelig spuitwerk, de uitgebreide geschiedenis van de auto opvragen, controleer zelfs de boutjes waar de voorschermen mee vast zitten. Klopt daar iets niet? Grote kans dat de auto schade heeft gehad. Ik koop altijd een ‘Unfallfreie’ auto en hap niet snel toe: neem geen genoegen met een zeventje maar zoek grondig en heb geduld. Die negen of die tien staat er echt wel tussen. Het is flink zoeken, maar dat is voor mij de hobby. Voor mensen die daar geen lol in hebben, zullen de nieuwe importbedrijven absoluut een uitkomst zijn.”

Hulp bij importeren: dit zijn de kosten In principe geldt: hoe meer hulp je vraagt bij het importeren van een auto, hoe hoger de kosten. Vrijwel elk importbedrijf werkt met verschillende pakketten waarin diverse services zitten gebundeld – hoe duurder het pakket, hoe minder je zelf hoeft te doen. Bij EasyImport word je voor 347 euro bijvoorbeeld geholpen met de bpm-aangifte en een tijdelijk kenteken maar moet je nog zelf onderhandelen, transporteren en langs de RDW-keuring. DASimport vermeldt op haar website precies wat de afzonderlijke onderdelen van het importproces kosten: voor de tenaamstelling en de leges bij de RDW-keuring betaal je € 107,20, voor de losse bpm-aangifte 50 euro, voor ‘transport en aankoopafwikkeling’ 650 euro, voor een professionele wasbeurt 30 euro terwijl voor een onafhankelijke aankoopkeuring 200 euro in rekening wordt gebracht. Let op: als je de experts laat onderhandelen over korting op een auto, vragen zij daar vaak een ‘onderhandelingsfee’ voor. Laat dus altijd eerst goed een kostenraming maken!

