Auto-inbraak laat consument vaak in verwarring achter

Ingebouwde navigatiesystemen, radio’s en de inhoud van het dashboardkastje: ze worden veel vaker gestolen dan de automobilist lief is. Maar wat vergoedt je verzekering na een auto-inbraak? Het antwoord op die vraag levert bij veel automobilisten frustaties op, merkt financieel vergelijker Independer.

Ruim 53.000 auto-inbraken in 2018: gemiddeld wordt er in Nederland iedere tien minuten een auto opengebroken. De provincies Noord-Holland (gemiddeld 33,5 autoinbraken per dag) en Zuid-Holland (32,2 per dag) zijn koplopers qua auto-inbraak, en staan daarmee in schril contrast met Drenthe (gemiddeld 1 per dag).

Het zijn cijfers waar Independer dagelijks de gevolgen van ondervindt. Guido Rodenburg van Independer: ,,Je bent al teleurgesteld als je auto wordt opengebroken. En vaak volgt er nog tweede teleurstelling als je merkt dat je gestolen spullen niet of nauwelijks worden vergoed. Neem bijvoorbeeld je mooie iPhone die uit de auto wordt gestolen. Als jouw inboedelverzekering maar tot 250 euro vergoedt, is dat niet toereikend. Dekkingsvoorwaarden verschillen flink per verzekeraar. Niet alleen het maximale bedrag, maar er zitten ook verschillen in wát er gedekt wordt.’’

Autoverzekering

Na een autoinbraak kunnen doorgaans twee soorten verzekering uitkomst bieden: de autoverzekering en de inboedelverzekering. De autoverzekering met beperkt of volledig casco dekt diefstal van spullen die door de fabrikant zijn ingebouwd, zoals airbags, ingebouwde navigatie, radio’s en autovelgen. Ook braakschade, zoals een ingeslagen autoraam, valt meestal onder de autoverzekering.

Heb je alleen een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid)? Dan krijg je bij diefstal niets vergoed via je autoverzekering. Ook dat ingetikte ruitje niet. Een WA-verzekering vergoedt alleen de schade die je met je voertuig aanbrengt bij anderen.

Voor dekking op later aangebrachte accessoires, zoals een trekhaak, gastank, spoilers of lichtmetalen velgen, eisen de meeste verzekeraars een extra-accessoiresdekking. De maximale vergoedingen lopen per verzekeraar fors uiteen, tot wel duizenden euro’s.

Inboedelverzekering

Losse spullen, zoals een dure zonnebril, een smartphone of een los te gebruiken navigatiesysteem, kun je mogelijk claimen via je inboedelverzekering. Ook hier zijn flinke verschillen in dekkingsvoorwaarden en maximale bedragen, merkt Independer in de dagelijkse praktijk. Sommige verzekeringen bieden helemaal geen dekking voor gestolen losse spullen in de auto, andere verzekeringen hebben een maximaal bedrag van 250 of 1000 euro. De snelste manier om erachter te komen welke voorwaarden de verschillende verzekeringen hanteren, is door ze te vergelijken via een prijsvergelijker als Independer, Consumentenbond of Pricewise. Dergelijke vergelijkers hebben ook de ‘kleine lettertjes’ op een begrijpelijke manier samengevat.

Reisverzekering

Voor vakantiegangers met autobraakschade is er nog een derde mogelijkheid: de reisverzekering. Je reisverzekering kan dekking bieden als je een accommodatie, bijvoorbeeld een bungalow in een vakantiepark, hebt geboekt. Wel moet je auto de veiligste plek zijn geweest om je spullen op te bergen. Ook moet er zichtbare braakschade zijn.

Voorwaarden

Om voor uitkering in aanmerking te komen, moet je aan voorwaarden voldoen:

• Je moet aangifte hebben gedaan.

• Auto moet op slot hebben gezeten.

• Losse spullen mogen niet in het zicht hebben gelegen.

Tips tegen auto-inbraak

• Laat geen waardevolle spullen in je auto liggen. Of berg ze op zodat ze niet zichtbaar zijn.

• Haal je dashboardkastje leeg en laat hem open staan. Op die manier zien autodieven dat er niets te halen valt.

• Schakel apparatuur in je auto helemaal uit. Zo zijn de apparaten ook niet via een Bluetooth-signaal te vinden.

Auto-inbraken per gemeente en provincie

Benieuwd hoe groot het risico op auto-inbraak is in jouw gemeente of provincie?