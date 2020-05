Auto's worden gewapend tegen het coronavirus

Fiat noemt het accessoirepakket dat vanaf nu leverbaar is het D-Fence Pack. Het bestaat uit een koolstoffilter voor het ventilatiesysteem, een luchtzuiveringsapparaat en een UV-C lamp. Het koolfilter moet beschermen tegen vervuilende stoffen en allergenen in de luchtstroom die via de ventilatieroosters de auto binnenkomt. Veel moderne auto's hebben een dergelijk filter al standaard in het ventilatiesysteem en het vangt volgens Fiat bijna 100 procent van de fijne deeltjes op, het remt tot 100 procent allergenen en vermindert voor meer dan 98 procent de verspreiding van schimmels en bacteriën. De toevoeging van polyfenolen in het filter is ook effectief tegen eiwitdeeltjes, waardoor wordt voorkomen dat schimmels of bacteriën in de cabine komen.

Het luchtzuiveringsapparaat van Fiat zuivert de al aanwezige lucht in de auto en maakt gebruik van een Hepa-filter (High Efficiency Particulate Air Filter). Dat filter kan in de lucht aanwezige, vaste deeltjes opvangen en de recirculatie van minuscule deeltjes als PM2.5, pollen, bacteriën of micro-organismen voorkomen. Het systeem haalt ook andere schadelijke stoffen uit de lucht, zoals allergenen, stofdeeltjes of sigarettenrook. Overigens zijn veel auto's tegenwoordig ook al standaard met zo'n HEPA-filter in het ventilatiesysteem uitgerust.

Een verrassender accessoire is de UV-C-Cleaner die Fiat mee levert. Die zendt ultraviolette (UV) stralen uit die bacteriën en virussen vernietigen door het DNA of RNA van hun cellen te breken. Het apparaat kan worden gebruikt op de kunststoffen en bekleding in auto’s. Binnen een paar minuten worden bijna alle schadelijke bacteriën gedood, aldus Fiat. Het D-Fence accessoirepakket is beschikbaar voor elke Fiat, nieuw of oud. Inclusief installatie kost het €245.

Autofabrikant Ford heeft in de VS speciaal voor politieauto’s een heel ander wapen tegen virussen gecreëerd. Met aangepaste software in de klimaatregeling kunnen de auto's binnen een kwartier worden ontsmet. De software is ontwikkeld voor de Ford Explorer die bij tal van Amerikaanse politiekorpsen wordt gebruikt. Ford zocht samenwerking met de Ohio State University en concludeerde dat het coronavirus op oppervlakken in het interieur voor 99 procent onschadelijk kan worden gemaakt. Mits het interieur een kwartier lang met temperaturen tot minimaal 56 graden Celsius wordt verhit. Het systeem gebruikt de warmte van de motor om de lucht te verwarmen. Tijdens de verhitting waarschuwt de auto de politiemensen met lichtsignalen dat het even niet mogelijk is om hem te gebruiken. Om besmetting volledig uit te sluiten moeten de agenten het interieur met desinfecterende middelen nog wel handmatig na-reinigen.

