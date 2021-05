Auto tegen drone: welke is het snelst?

Bayon heet de nieuwe, compacte SUV van Hyundai. Hij is iets kleiner dan de Kona en eigenlijk de SUV-variant van de i20. Onze Belgische collega's van HLN Drive lieten de Hyundai Bayon tegen een drone racen. Het resultaat zie je in de video.

De nieuwe Hyundai is vernoemd naar Bayon, een kleine, Franse stad. Hij is een speciaal voor de Europese markt ontwikkelde SUV die 4,18 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,58 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee net zo groot als bij de i20 waarmee de Bayon zijn basis deelt. Wel is hij zo’n 14 centimeter langer en 5 centimeter hoger.

De Kona is - sinds de facelift - 4,22 meter lang en daarmee nipt groter dan de Bayon. De wielbasis van de Kona is met 2,60 meter een bescheiden 2 centimeter groter. Ruim is Hyundai’s nieuwste compacte cross-over in ieder geval. De bagageruimte heeft een inhoud van 411 liter. De i20 biedt achterin 41 liter meer, maar de Bayon kan meer bagage vervoeren dan grote broer Kona (361 liter).

Het interieur zorgt voor weinig verrassingen, want het dashboard is identiek aan dat van de i20. Ook hier achter het opvallend vormgegeven stuur een 10,25-inch digitaal instrumentarium met ernaast een net zo groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort, al is ook een kleiner 8-inch scherm beschikbaar voor de variant met een eenvoudiger systeem. Het binnenste wordt verder opgeleukt met sfeerverlichting, naar goed voorbeeld van de i20. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kun je smartphones en tablets draadloos opladen. Een uitgebreid audiosysteem van Bose is optioneel.

Prijzen

Hyundai heeft deze maand ook al wat prijzen van de Bayon bekendgemaakt. De prijslijst begint bij €21.695 voor de Bayon met een 100 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI, die altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde iMT-zesbak. Dit is een versnellingsbak die automatisch loskoppelt bij gas los. Met die aandrijflijn snelt de Bayon met stevig poken in 10,7 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 183 km/h.

Een trede hoger in het aanbod staat de 120 pk sterke 1.0 T-GDI, eveneens een mild-hybride krachtbron. Die heb je vanaf €25.795. Wie daarvoor kiest, heeft altijd de zeventraps DCT-automaat aan boord. Daarmee is de Bayon iets sneller: 0-100 km/h is in 10,4 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 185 km/h. Ook zit de Bayon met die krachtbron standaard wat beter in zijn spullen, want de i-Motion-uitvoering van de instapversie slaat Hyundai in dat geval over en het begint direct bij de Comfort.

Standaard heeft de Hyundai Bayon onder meer cruise-control, bluetooth-connectiviteit, een DAB+-radio, noodrem-assistent, vermoeidheidsherkenning, een actieve rijbaan-assistent en grootlicht-assistent. Een eerste test met de Bayon vind je in dit artikel van Autoweek.

De drone of de Hyundai Bayon: wie er uiteindelijk won in de snelheidsrace, zie je in onderstaande video.

