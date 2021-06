Auto van overleden Paul Walker uit Fast & Furious gaat bij veiling voor een recordbedrag weg

De Toyota Supra uit 1994 werd verkocht op een Barrett-Jackson-veiling in Las Vegas. Het was in de film de auto van Paul Walker, alias undercoveragent Brian O’Conner, die veel te vroeg stierf in 2013. De film, die twintig jaar geleden in de bioscoop verscheen, markeerde het begin van een van de meest succesvolle Hollywood-filmseries in de geschiedenis.