Autobranche in ongecontroleerde slip: verkopen kelderen, fabrieken sluiten

Elon Musk negeert verbod en gaat zelf aan lopende band in Teslafa­briek staan

7:50 Autobouwer Tesla heeft zijn personeel in Californië laten weten dat medewerkers weer aan het werk kunnen. Daarmee gaat de maker van elektrische auto's in tegen een besluit van de lokale autoriteiten dat Tesla's grote fabriek in Fremont in verband met de corona-uitbraak nog niet heropgestart mag worden. Topman Elon Musk zei in een verklaring zelf aan de lopende band te gaan staan. ,,Als er iemand gearresteerd gaat worden, dan mogen ze mij oppakken.’’