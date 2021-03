Automobilist gaat steeds langzamer rijden

Dat stelt verkeersapp Flitsmeister na een snelheidsanalyse. Op de A2 Vianen-Den Bosch daalde de gemiddelde snelheid van 106 kilometer per uur in maart en april vorig jaar naar 104 nu. Ook op drie van de vier andere meettrajecten ging de gemiddelde snelheid omlaag: op de A27 Utrecht-knooppunt Eemnes van 107 naar 105 kilometer per uur, op de A28 Groningen-Assen bleef het 105 kilometer per uur, op de A12 De Meern-Den Haag daalde de gemiddelde snelheid van 104 naar 103 en op de A4 Leimuiden-Schiphol ging de snelheid van 99 naar 93 kilometer per uur.