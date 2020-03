Automobilist lacht het laatst: olieprijs keldert dankzij kibbelende producenten

Op de oliemarkt is een nietsontziende prijzenslag uitgebroken. Drie van de grootste olieproducenten rollen nu vechtend over straat. De automobilist is de lachende derde.

De prijzenslag zal zeker tot lagere prijzen aan de pomp leiden, denkt Paul van Selms van UnitedConsumers. ,,Maar prijsdalingen worden altijd in kleine stapjes doorgegeven. Dat betekent dat er de komende dagen telkens een cent van de prijs af gaat.’’ In totaal kan er wel een dubbeltje af gaan, vermoedt hij.



Naast automobilisten zullen ook huishoudens en bedrijven profiteren van de lage olieprijs. Ook gas en elektriciteit zullen goedkoper worden, verwacht Van Selms. Hoe lang het feest duurt, is moeilijk te voorspellen. ,,Deze (lage) olieprijs is niet houdbaar. Alleen Saoedi-Arabië kan voor deze prijs winstgevend olie produceren. Ik verwacht dat de prijs weer gaat stijgen tot zeker 50 dollar per vat.’’

Clash

De jongste prijsdaling is het rechtstreekse gevolg van een harde clash tussen de Opec, het kartel van olieproducerende landen, met niet-lid Rusland afgelopen weekend. De bedoeling was om een productieverlaging met anderhalf miljoen vaten per dag af te spreken. De gemoederen liepen zo hoog op dat uiteindelijk is besloten tot zo ongeveer het tegendeel.

Rusland zou volgens de Opec een korting van 500.000 vaten voor zijn rekening moeten nemen, maar dit zag het land totaal niet zitten. Die halsstarrige houding schoot Saoedi-Arabië in het verkeerde keelgat, waarop het koninkrijk als een donderslag bij heldere hemel aankondigde juist meer olie op te gaan pompen. Klanten werd meteen een flinke korting toegezegd. De Russen – ook niet vies van een wedstrijdje armworstelen – sloegen meteen terug en kondigden op hun beurt aan meer olie te gaan verkopen, waarna de olieprijzen in een paar uur tijd van 50 dollar naar 30 dollar per vat kelderden.

Schalie

De weigering van de Russen om het Saoedische spel mee te spelen, is goed te verklaren. Zeker in het licht van eerdere ervaringen. In het verleden profiteerden de producenten van schalieolie in de VS maximaal als de reguliere olielanden de oliekraan (iets) dichtdraaiden. Zodra de productiebeperking een feit was en de prijzen begonnen te stijgen, verhoogden de schalieproducenten meteen hun productie. De schalieolieboeren hadden de lusten, terwijl voor landen als Rusland de lasten resteerden: zij zagen hun inkomsten flink teruglopen.

De enorme prijsval van gisteren heeft de Amerikaanse producenten van schalieolie nu wel in de hoek gedreven. Ze zitten zwaar in de schulden en verdienen met de huidige olieprijzen niet voldoende om hun schulden af te betalen. Door de prijs nu nog verder te verlagen, hoopt Rusland ze richting het faillissement te duwen. De aandelen van schalieolieproducenten daalden daardoor gisteren nog veel harder dan die van traditionele oliemaatschappijen.

Riskant

Rusland zal er geen traan om laten. De Amerikanen is er veel aan gelegen de aanleg van olie- en gasleidingen van Rusland naar Europa tegen te houden. De Amerikanen willen dat Europa hun olie en gas koopt en niet van de ‘vijand’ Rusland. De opstelling van de Russen blijft riskant. Een paar jaar geleden probeerde Saoedi-Arabië de Amerikanen nog uit de markt te prijzen, maar dat mislukte finaal.

Dat nu juist de Saoediërs een prijzenslag ontketenen, verbaasde de markt. Kroonprins Mohammed bin Salman lijkt zich persoonlijk beledigd te voelen door de weigering van de Russen om mee te doen met een productieverlaging. De aanval van de Saoediërs is in ieder geval rechtstreeks gericht op Rusland. Juist in de voor de Russen belangrijkste markten geven ze de grootste kortingen op hun olie. Ze hopen dus vooral klanten van Rusland te pikken.