Automobilist onder invloed van cocaïne probeert aan vijf politiewagens te ontkomen

update Vannacht en morgen­vroeg wéér kans op gladheid, nadat het vanochtend al ongelukken ‘regende’ in de regio

9 januari Wie vanavond, vannacht of in de vroege zondagochtend de weg op gaat moet in Overijssel, Flevoland en Gelderland opnieuw rekening houden met gladheid. Het KNMI verwacht voor vanavond en komende nacht weer brede opklaringen, waarin de temperatuur kan dalen tot twee graden onder nul. Afgelopen nacht en ochtend gebeurden in onze regio veel ongelukken op gladde wegen, waarbij ook gewonden vielen.