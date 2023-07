Automobilist raakt auto kwijt na negende aanhouding voor rijden zonder rijbewijs

De man werd door agenten aan de kant gezet door zijn opvallende rijgedrag. Hij kon geen rijbewijs laten zien en uit de systemen van de politie bleek al snel dat hij ook helemaal niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. ‘Kennelijk was deze bestuurder ook erg hardleers, want het was nu voor de negende keer (!) dat deze bestuurder betrapt werd voor rijden zonder rijbewijs’, schrijft de politie op Instagram.