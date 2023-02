Automobilisten die door Rotterdam moeten treffen het niet: meeste tijd in file én hoogste benzinekosten

Dat blijkt uit het jaarlijkse verkeersoverzicht van navigatiemaker TomTom. De vertraging in Rotterdam is ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 25 procent gestegen. Den Haag en Nijmegen zijn de andere twee steden in de top drie van Nederland. Daar stonden mensen 40 uur in de file.



De cijfers zijn gebaseerd op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. In het onderzoek zijn snelwegen meegenomen, maar ook wegen in en rondom de steden. TomTom keek dit jaar voor het eerst ook naar de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) per gereden kilometer. In Rotterdam stootte een benzineauto afgelopen jaar gemiddeld 825 kilo van dat broeikasgas uit.