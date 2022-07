Automobilisten pikken hoge benzineprijs niet: protestacties op Britse snelwegen

Steeds meer Britten hebben schoon genoeg van de hoge brandstofprijzen en zijn blijkbaar bereid tot protestacties over te gaan. Onder meer BBC en Sky News berichtten over ‘rijdende blokkades’ op diverse wegen in het Verenigd Koninkrijk.

Automobilisten rijden met lage snelheid naast elkaar om het verkeer te hinderen. Er zijn ook al incidenten geweest waarbij de auto’s helemaal tot stilstand kwamen en de snelweg voor enige tijd werd geblokkeerd. Onder meer op de M4 van Londen naar Wales en de M5 tussen Bristol en Birmingham was het gisteren raak. De regering roept actievoerders op om het ‘dagelijks leven van mensen niet te verstoren’. Ook is burgers inmiddels geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken vanwege de mogelijke vertragingen.

Belastingverlaging heeft weinig geholpen

In het Verenigd Koninkrijk kost een liter benzine momenteel gemiddeld zo’n 2,22 euro. Diesel is er duurder, met gemiddeld zo’n 2,31 euro per liter. Actievoerders azen op een verdere belastingverlaging op brandstof. In maart was er een belastingverlaging van 5 pence (omgerekend €0,06) per liter. Sindsdien zijn de brandstofprijzen echter vrijwel uitsluitend gestegen en mede door het zwakke pond ten opzichte van de sterke Amerikaanse dollar kunnen de zakkende olieprijzen het tij nog niet keren.