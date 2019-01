Autorit wordt interactieve game bij Audi

Op het circuit even buiten Las Vegas, Speedvegas, is één rondje op de achterbank in een geprepareerde Audi e-tron genoeg: het lijkt gruwelijk echt. De achterpassagier krijgt een VR-bril op, waarmee de Audi zelf een ruimteschip wordt, omringd door andere ruimte-objecten en vliegende dino’s in een asteroïdengordel. Als de bestuurder scherp naar links beweegt, maak je in de game ook een scherpe bocht naar links. En als de bestuurder de Audi versnelt, gaat je ruimteschip ook sneller. Alleen als je onderweg stiekem de VR-bril weer afzet, ben je weer even terug in de echte wereld – in dit geval het testcircuit van Speedvegas dus.

Realtime

Mensen die vaker VR-brillen dragen, weten dat het mogelijk is om nieuwe werelden in te stappen, maar Audi toont dus een nieuwe vorm van virtual reality, die realtime reageert op de beweging van het voertuig. En uitgerust met een kleine controller kun je als passagier actief meedoen, bijvoorbeeld door vijandelijke objecten en alien-achtige wezens nóg verder het heelal in te schieten.

Educatief

Achterliggende gedachte van Audi voor deze nieuwe vorm van in-car entertainment is dat ‘reistijd’ weer fun moet worden. Nu showt Audi in Las Vegas een ruimtegame, maar het is ook mogelijk om je als bijrijder onder te dompelen in onderwateravonturen, educatieve uitstapjes door een historische stad, excursies of een reis door het lichaam. Een gewone film kijken kan uiteraard ook. Audi Electronics Venture werkt hiervoor samen met de start-up Holoride, die de techniek overigens ook beschikbaar wil maken voor een open platform, en dus ook andere autofabrikanten en bedrijven.

Wagenziek

Waar de CES in Las Vegas bij uitstek de plek is om toekomstdromen te showen, wil Audi vaart maken met de nieuwe techniek: binnen nu en drie jaar moet het op de markt komen. Die overtuiging wordt gesterkt door het feit dat uit onderzoek blijkt dat de nieuwe techniek fors kan helpen tegen wagenziekte, omdat passagiers in hun game op een soort natuurlijke wijze meegaan in de bewegingen van de chauffeur.

Proefpersonen

Bij de test op Speedvegas blijkt dat het geen 100 procent garantie is tegen wagenziekte: sommige proefpersonen meldden na afloop dat ze toch wat rommelig in de maag of lichtjes in het hoofd werden op het einde van de test. Maar dat kan natuurlijk ook komen doordat ze in vrij extreme omstandigheden – op een racecircuit – bij het neefje van Max Verstappen instapten.

Onze autoredactie is deze week op de CES, 's werelds grootste elektronicabeurs in Las Vegas, en doet dagelijks verslag van het nieuws dat de auto-industrie daar presenteert. Mis het niet en volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/ of op Twitter https://twitter.com/ad_auto .

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi