‘Auto’s rijden vaker een woning binnen, hoe komt dat?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Ik heb nog geen cijfers gezien waaruit blijkt dat dit type ongevallen toeneemt. Wel weten we dat vooral door het gebruik van smartphone, navigatie of infotainment bestuurders steeds vaker afgeleid zijn. En soms is de bestuurder onder invloed van drank of drugs. Wie even niet oplet met sturen belandt - zeker in een woonwijk of op een smalle weg - al gauw in een tuin of woning. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk niet in de autotechniek te vinden. Auto’s rijden juist steeds stabieler en grijpen ook eerder in als er een botsing dreigt.”