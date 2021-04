‘Autospiegel-mepper’ sloeg bij ruim 40 auto's de spiegels kapot: ‘Ik was boos’

Lijk in staat van ontbinding op bijrijders­stoel: Spaanse automobi­list aangehou­den

9 april In het noordoosten van Spanje is donderdag een man aangehouden die in een auto rondreed met op de bijrijdersstoel een lijk dat in verregaande staat van ontbinding verkeerde. De Spanjaard, die lange tijd in Zwitserland heeft gewoond, werd door de politie staande gehouden omdat hij op de snelweg tegen het verkeer in reed.