Autoverzekering wordt duurder, terwijl auto's langer stilstaan en er minder ongevallen zijn

De stijging van de autoverzekeringspremies is opvallend in het coronajaar 2020, waarin juist minder werd gereden en er minder schade lijkt te zijn. Minder schadeclaims, lagere premie zou je denken. Maar zo werkt het niet, weten ze bij Independer. ,,De autopremie is gebaseerd op risicoanalyses op de lange termijn. Er wordt gekeken naar historische schadestatistieken. Na een grote storm met veel schade gaat de premie ook niet direct omhoog,” zegt verzekeringsexpert Suzan Samson van Independer. Ze vervolgt: ,,Wie weet zien we wel effect als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Of als we na de crisis deels blijven thuiswerken, waardoor we minder op de weg zitten. Maar voor 2020 zien we in ieder geval een stijging.”

Autobezitters in de groep 25-34 jaar komen er qua stijging het best vanaf. Voor hen steeg de premie in 2020 gemiddeld met slechts 3,8 procent ten opzichte van 2019. De grootste stijging is met 6,2 procent te zien in de groep 35-44 jaar. Overigens blijven jongeren in de groep 18-24 jaar de hoofdprijs betalen. Zij betalen met een jaarlijkse premie van gemiddeld 1.643,94 euro in 2020 maar liefst 722,55 euro meer dan de leeftijdsgroep boven hen. ,,Dat is een reden om even op onderzoek uit te gaan als je 25 jaar of ouder bent en al een tijdje in het bezit bent van een auto waar je schadevrij in rijdt. Grote kans dat er een verzekeraar is waar je een lagere premie betaalt”, tipt Samson.

BMW-rijders

Verzekeringsmaatschappijen mogen zelf hun premies bepalen en doen dat onder meer aan de hand van het profiel van de automobilist, maar ook op basis van bijvoorbeeld het automerk. Het ene automerk trekt nu eenmaal meer roekeloze bestuurders aan dan het andere, want dat is in schadestatistieken duidelijk terug te zien. Ook worden door bestuurders van ene automerk doorgaans veel meer kilometers gereden dan bij het andere, met een grotere kans op schade als gevolg. Het kan ook zijn dat reparaties bij het ene merk veel duurder uitvallen dan bij het andere. Kortom, er zijn veel aspecten waarmee rekening wordt gehouden.

Independer volgt de premieontwikkelingen nauwgezet bij de tien automerken waar consumenten het meest op vergelijken. Daaruit blijkt dat BMW-rijders extra pech hebben; de gemiddelde premie bij auto's van dat merk steeg in 2020 met 8,1 procent. BMW is hiermee de grootste stijger in de top 10. Renault-rijders komen er beter vanaf. Voor hen steeg de premie met 3,4 procent. Toyota staat op de onderste plek in de top 10, en is met gemiddeld 728 euro per jaar de goedkoopste auto om te verzekeren. BMW-rijders krijgen de duurste verzekeringspremie gepresenteerd: gemiddeld 1.352 euro per jaar. Hoewel de meeste BMW-rijders de hogere premie voor lief zullen nemen, kunnen ze dus meer dan 500 euro per jaar aan premie besparen door een Toyota te kopen.

