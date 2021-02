‘Back from the past’: elektrische DeLorean DMC-12

Originele Back to the Future II-gym­schoen verkocht voor 100.000 dollar

3 juli De linker Nike Air-gymschoen die Hollywoodacteur Michael J. Fox (57) droeg in de legendarische science fictionfilm Back To The Future II (1989) heeft 100.000 dollar (85.000 euro) opgebracht op een internetveiling. De opbrengst van de wereldberoemde sneaker gaat naar een organisatie die zich sterk maakt voor het vinden van een geneesmiddel tegen Parkinson.