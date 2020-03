Beademingsapparatuur voor coronapatiënten aangedreven door ruitenwissermotoren van DAF

De testen in Brussel toonden aan dat de motoren die DAF gebruikt ‘het sterkst en meest robuust’ zijn, zegt Jeroen Gielen van DAF. ,,Dat bleek met name bij de duurtesten. Het gaat er om dat de motor die de blaasbalg van de machine aandrijft het lang kan volhouden. Andere ruitenwissermotoren zijn ook getest maar die bleken niet sterk genoeg.”



Projectleider Jonathan Sterckx in Brussel bevestigt dat vijftien types van dergelijke motoren zijn getest. ,,Die van DAF bleek de nummer één te zijn. Het is geweldig dat die aan ons beschikbaar worden gesteld.”



De twee DAF-medewerkers legden afgelopen weekend contact met het eigen magazijn, met de leverancier van de ruitenwissermotoren en met de raad van bestuur. ,,De leverancier had er 500 op voorraad. Dat bedrijf kan de productie indien nodig opschalen tot vele duizenden per maand.”