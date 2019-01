Bediening met handgebaren in nieuwe Mercedes CLA Coupé

CESMercedes-Benz heeft op de CES-beurs in Las Vegas de nieuwe CLA Coupé geïntroduceerd. De sportieve vijfdeurs coupé is uitgerust met een systeem dat gebaren van inzittenden herkent. Het systeem zal in meer modellen verschijnen en borduurt voort op het vorig jaar geïntroduceerde infotainmentsysteem.

BMW werkt al enige tijd met handgebaren om het infotainment te bedienen. Door bijvoorbeeld met je hand een draaiende beweging te maken, zet je het volume van de radio harder of zachter. Ook Mercedes meldt dat het systeem, genaamd Mbux Interior Assist, kan reageren op gebaren van inzittenden, zonder dat een touchscreen hoeft te worden aangeraakt. Een inzittende hoeft alleen zijn hand in de buurt van de buurt van het touchscreen in het dashboard of het touchpad in de centrale console te positioneren. Het systeem kan hierbij onderscheid maken tussen de bestuurder en de passagier voorin.

Hiermee kan bijvoorbeeld het afspelen van media worden gecontroleerd, zowel overdag in zonlicht als in het donker. Het doel is dat hiermee allerlei functies intuïtief kunnen worden bediend. Zo kan het leeslampje worden aangezet door enkel een hand kort naar de achteruitkijkspiegel te bewegen. Als de bestuurder in het donker zijn arm uitstrekt over de lege passagiersstoel naast hem, wordt deze verlicht. Als de bestuurder of de bijrijder met zijn wijs- en middelvinger een v-vorm maakt, wordt een persoonlijke favoriete functie geactiveerd, zoals het commando om naar het huisadres te navigeren.

De fabrikant zegt dat het Mbux-systeem verder is verbeterd, zodat het veel meer spraakcommando’s herkent. Volgens Mercedes kunnen bestuurders nu bijvoorbeeld kalm en moeiteloos vertellen dat ze het warm hebben, waarna het systeem de air-conditioning aanzet. Het systeem zou ook in staat zijn om complexe opdrachten uit te voeren, zoals het vinden van een Aziatisch restaurant in Las Vegas, dat minstens met vier sterren is gewaardeerd en waar geen sushi wordt geserveerd. Het systeem geeft dan op het scherm in het dashboard verschillende restaurantopties om uit te kiezen.

Mbux Interior Assist is een verbetering van het vorig jaar eveneens op de CES-beurs geïntroduceerde infotainmentsysteem genaamd Mbux. Dit systeem werkt met spraakherkenning en is te activeren met de oproep ‘Hey Mercedes’, waarna gebruikers directe en indirecte commando’s kunnen geven. Volgens de fabrikant is dit systeem nu verder verbeterd, zodat het systeem na het ‘Hey Mercedes’-commando alleen reageert op degene die dat ‘hey’-commando gaf.

Volledig scherm Mercedes-Benz CLA © Daimler

Volledig scherm Mercedes-Benz CLA © Daimler

Volledig scherm Mercedes-Benz CLA © Daimler