Belg rijdt met 1,3 miljoen euro in kofferbak op Spaanse snelweg

Te­sla-top­man Elon Musk in Duitsland voor zakelijke besprekin­gen én gigafa­briek

2 september Tesla-baas Elon Musk is in Duitsland voor een reeks bezoeken. Zo ontmoet hij vanmiddag de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Gisteren bezocht de topman van de elektrische autobouwer uit de Verenigde Staten een bedrijf dat werkt aan een vaccin tegen het coronavirus. Of hij ook het bouwterrein bezoekt van Tesla's gigafabriek bij Berlijn is volgens Duitse media onduidelijk.