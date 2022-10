Belgische ANWB waarschuwt voor brandstoftekorten in Frankrijk

MIJN BLIK EN IK Sjef (55) is dol op camper Kitty en caravan Koos: ‘Veel ellende meegemaakt, maar word hier vrolijk van’

Hij had al eens bussen, maar raakte die na scheidingen kwijt. Sjef Vermeulen (55) dacht toen: ik trouw niet meer. ,,Ik zocht wel een roodharige vriendin. Toen kwam ik deze Volkswagen T2 tegen, Kitty. Ze is oranje, maar dat is in het zonlicht ook rood, toch?’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

