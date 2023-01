Belgische politicus rijdt rond met James Bond kentekenplaat

Onenigheid tussen Rijkswater­staat en ANWB over drukste ochtend­spits sinds 2019

De twee grote verkeersdiensten in ons land hebben wat uit te praten over de communicatie rond de files van vanmorgen. Nadat Rijkswaterstaat op Twitter berichtte over een recordfile, ging de ANWB daar openbaar tegenin. Niet handig, vinden ze bij Rijkswaterstaat. Want ook al maken de twee eigen berekeningen: de informatie mag elkaar niet tegenspreken.

19 januari