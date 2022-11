Benzine en diesel voor het eerst in lange tijd weer onder de 2 euro per liter

De prijs voor benzine en diesel is vandaag weer onder de 2 euro per liter gezakt, voor het eerst in lange tijd. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 nu 1,997 euro. Voor een liter diesel moet 1,988 euro worden betaald.

De reden voor de daling zijn de lagere olieprijzen. Dat komt mede door de recessievrees en het dalende consumentenvertrouwen. De prijs voor benzine is het laatste jaar niet onder de 2 euro geweest. In juni dit jaar piekte de prijs voor benzine nog op ruim 2,50 euro per liter. Diesel was lange tijd wel goedkoper dan 2 euro: pas op 4 maart ging die brandstof door de magische grens heen. Kort na de Russische inval in Oekraïne schoot de prijs van diesel zelfs door naar het record van 2,375 euro per liter.

,,Let wel, in deze prijzen zit nog wel de accijnsverlaging van de overheid", zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. ,,Zonder die verlaging zou de benzineprijs nu op zo'n 2,17 euro uitkomen.” Overigens is het niet gegarandeerd bij elke pomp goedkoop. ,,Op veel plekken krijg je juist korting op deze richtprijzen, maar ik heb vandaag nog langs de snelweg diesel getankt voor 2,10 euro per liter.”

UnitedConsumers houdt sinds begin november 2000 de ontwikkeling van de prijs van brandstoffen in de gaten. Sinds die datum is de laagste prijs voor Euro95 1,049 euro geweest. Dat was op 13 december 2001. Diesel was op 29 mei 2003 het goedkoopst: toen kostte een liter 0,751 euro.

Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.

