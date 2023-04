Benzineprijs schiet omhoog: ‘Je kunt beter vandaag dan morgen tanken’

Automobilisten waren net weer gewend aan prijzen onder de 2 euro, en nu komen de olieproducerende landen met een verrassende productieverlaging. Prijzen aan de pomp zullen ook gaan stijgen door het onverwachte besluit. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is voor dinsdag een stijging van de adviesprijzen van benzine en diesel met minimaal 2 cent per liter te verwachten.

De Opec+, dat zijn de Opec-landen en een groep andere olie-exporterende landen, maakte zondag bekend vanaf mei de productie met meer dan een 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Daarop schoten de olieprijzen met meer dan 5 procent omhoog. Volgens Van Selms hebben ook grote olieproducerende landen als Saoedi-Arabië te maken met hoge inflatie en door de productie te verlagen kunnen de olieprijzen gestut worden. Dat levert weer meer op voor de schatkist van de olieproducerende landen, verenigd in de Opec+.

Automobilisten gaan dit voelen in de portemonnee. ,,Als je moet tanken, kun je dat beter vandaag doen dan morgen’’, stelt Van Selms. Analisten denken zelfs dat de olieprijs door kan stijgen naar 100 dollar per vat (ruim 92 euro). Dat is volgens de kenner niet onrealistisch. ,,We staan mogelijk aan de vooravond van een behoorlijke prijsstijging van olie. Maar het is onduidelijk of dat over drie maanden het geval zal zijn of over twee jaar. Het is lastig in te schatten hoeveel druk de Amerikaanse president Joe Biden op de Opec-landen zal uitoefenen. Hij is niet blij met de stijging van de olieprijs, want die hogere olieprijs spekt de oorlogskas van Rusland.’’

Volgens de Belangenvereniging Tankstations (BETA) zal het maandag hier en daar ongetwijfeld drukker zijn aan de pomp. Woordvoerder Tim Schoenmakers, die de prijzen van morgen erbij pakt, ziet dat benzine en diesel 3 of 2 cent per liter duurder zal uitvallen. Al verschilt het per merk. ,,Of het loont om snel nog te tanken? Je bespaart er iéts mee, maar hele jerrycans vullen is lichtelijk overdreven.”

Benzineprijzen blijven wisselen, tot irritatie van autorijdend Nederland. Maar wie bepaalt die prijzen? (video):

2 euro-grens komt in zicht

De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt nu op 1,989 euro. Voor diesel moet 1,752 euro per liter worden betaald. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager, bij de allergoedkoopste is de dieselprijs 24 cent lager en de benzineprijs 30 cent.

Door de oorlog schoten de brandstofprijzen omhoog. In juni vorig jaar was de adviesprijs voor benzine zelfs 2,50 euro; eind november daalde die adviesprijs weer onder de 2 euro. Toch is de 2 euro-grens weer in zicht. Als de prijsverhoging door de gestegen olieprijs de 2 euro-grens niet slecht, dan de accijnsverhoging per 1 juli wel. De huidige korting op de accijns wordt afgebouwd. Vanaf 1 juli wordt benzine daardoor 14 cent duurder en diesel 10 cent. ,,Dan ben je wel bij die 2 euro’’, zegt Van Selms.

De korting op accijns is in 2024 helemaal verdwenen, althans volgens de huidige plannen, dan wordt benzine wéér 9 cent per liter duurder en diesel 6 cent. Zeker is dat niet. Het kabinet verlengde eind vorig jaar de accijnskorting al eerder.

Woest

In oktober verlaagde de Opec de olieproductie ook al. De Amerikaanse president Biden was toen woest en zei dat er ‘consequenties’ zouden zijn voor de Saoedi’s. Maar het bleef tot dusver bij dreigende woorden.

Afgelopen weken daalden de olieprijzen juist nog flink vanwege de onrust op de aandelenbeurzen door de problemen in de bankensector. Er waren zorgen dat die problemen voor een afzwakkende economie konden zorgen met dus een minder sterke vraag naar olie. Dat was ook te merken aan de prijzen aan de pomp die behoorlijk inzakten.

De productieverlaging van de Opec-landen is niet alleen merkbaar door hogere prijzen; op de Amsterdamse beurs was Shell de grote winnaar met een koersstijging van zo’n 4 procent.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze video’s over de energiecrisis in onderstaande playlist: