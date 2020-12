Beschonken vrouw rijdt bijna 90 kilometer per uur te hard tijdens achtervolging door marechaussee

Café-eigenaar Bas Neienhuij­sen begint bierbrouwe­rij in bankgebouw op Faberplein

10:00 NIJMEGEN - Het oude bankgebouw aan de Mariënburg in Nijmegen wordt omgevormd tot bierbrouwerij. Die moet in eerste instantie gaan leveren aan de horecagelegenheden rond het Faberplein. Als alles volgens plan verloopt, opent de brouwerij in de zomer de deuren.