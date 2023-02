Bestuurder kon jarenlang rondrijden zonder verzekering, APK of wegenbelasting te betalen

De politie van Basisteam Beresteinlaan in Den Haag komt tijdens surveillances wel vaker wagens tegen waar iets mee is, maar bij het scannen van het kenteken van deze bestuurder bleek er wel heel veel mis. De man bleek zijn auto al sinds 2013 niet APK-gekeurd te hebben en zonder verzekering te rijden.



Ook betaalde hij al jaren geen wegenbelasting meer in Engeland. De man, die in Nederland staat ingeschreven, had volgens de politie ook zijn Engelse rijbewijs allang moeten omzetten. Toen agenten hem van de weg plukten was hij niet echt onder de indruk. ,,Ik heb het gewoon geprobeerd en het is lang goed gegaan’’, zei hij.