Bestuurders staan uren in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden: ‘Ik zie het als een uitje’

,,We waren net op tijd, om 9.30 uur waren we hier’’, vertelt automobiliste Yasemin uit Amersfoort. De actie bij het Tinq-station duurde van 13.00 tot 14.00 uur, maar uren daarvoor stonden al tientallen auto's in de rij. Yasemin was eerst van plan om naar Waalwijk te rijden, waar de actie al een paar uur eerder begon. Daar was de wachttijd zo lang, dat ze westwaarts is gereden naar Berkel en Rodenrijs. Daar kon ze net op tijd aansluiten in de rij.