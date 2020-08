‘Betaalbare’ Nederlandse onderzeeboot maakt zelfs James Bond jaloers

Vakantie­gan­gers opgelet: in deze landen mag je echt niks drinken als je gaat rijden

31 juli Vakantiegangers die wel zin hebben in een drankje, moeten uitkijken in het buitenland. Het aantal glazen alcohol dat je als chauffeur mag drinken ligt een stuk lager dan hier in Nederland. In een aantal landen geldt zelfs een zero tolerancebeleid.