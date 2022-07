‘Betrouwbaarheid nieuwe auto’s holt achteruit’

Uit het onderzoek bleek dat er 180 problemen geconstateerd werden per 100 auto’s, ofwel gemiddeld 1,8 problemen per auto. Dat betekent een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is tevens de slechtste score ooit sinds de studie wordt uitgevoerd. In de voorgaande jaren nam de betrouwbaarheid juist ieder jaar toe. Opvallend is dat vooral de kwalen kort na levering sterk toenamen.