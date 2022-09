Bezwaar op scanauto-boete zinvol, helft klagers krijgt gelijk: ‘Voor mij is het een principekwestie’

met video Automobi­list ramt container en rijdt appartemen­ten­com­plex Alblasser­dam binnen

Een 30-jarige vrouw uit Alblasserdam is vrijdagochtend met haar auto de entree van een flatgebouw ingereden. Het complete voertuig belandde in de centrale hal van het appartementencomplex aan de Koningin Wilhelminaweg in Alblasserdam.

9 september