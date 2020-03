Bij deze elektrische sportauto krijg je je eigen race-instructeur cadeau

Augmented reality speelt in de AP-0 een rol in de vorm van een virtuele race-instructeur die via een holografisch display de bestuurder aanwijzingen geeft op racecircuits, om zodoende de rondetijden te kunnen verbeteren. Hoe deze virtuele assistent precies gaat werken is nog onbekend.

Ook heeft de elektrische auto een lidar op het dak. Zo'n laser-radar kan met laserpulsen de directe omgeving in 3D in kaart te brengen en op die manier objecten en subjecten herkennen. Het leidt volgens Apex tot level 3 autonomie, wat in feite semi-autonoom rijden betekent. De handen kunnen van het stuur. Volgens de fabrikant is het gehele systeem, inclusief automatische noodremmen en andere assistentiesystemen, op papier geavanceerd genoeg voor level 4, waarbij je het rijden vrijwel volledig aan de auto over laat.