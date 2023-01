Bij een nieuwe school hoort een nieuwe fiets, dit zijn de beste exemplaren

Dit automuseum is óók leuk voor wie weinig met auto’s heeft (met Mercedes van de koningin én blauwe Kever)

Het Carel Wüst Museum, dat is toch dat automuseum dat jarenlang in Dordrecht zat? Ja zat, want – zonder er veel ruchtbaarheid aan te hebben gegeven – is het museum dit jaar verhuisd naar Oud-Beijerland. ,,Het moet hier voor iedereen leuk zijn. Ook als je weinig met auto’s hebt’’, zegt directeur Marcel Wüst.

30 december