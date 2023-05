Bijna kwart Europese automobilisten onder 35 jaar kijkt video’s tijdens het rijden

Drugs en alcohol

Verkeersregels ‘ondraaglijke beperking’

Hoogste score angstige bestuurders

De gevolgen van deze trend zijn overduidelijk, aangezien 89 procent van de respondenten zegt dat ze al eens bang zijn geweest door het agressieve of gevaarlijke gedrag van andere bestuurders. Dat is de hoogste score in de dertien jaar waarin de verkeersenquête wordt gehouden. Vinci Autoroutes is de grootste eigenaar van tolwegen in Europa. In totaal controleren ze ruim 4000 kilometer aan tolwegen in Frankrijk. Dagelijks maken ruim 2,5 miljoen voertuigen gebruik van deze wegen.