Bijzondere mensen, bijzondere auto's: de Mille Miglia is gestart

Rij-impressie De beroemdste sportauto van Toyota is terug

15 mei De Toyota Supra is terug. Met zescilinder-lijnmotor, lange neus en compacte cabine. Net als het vorige model dus, dat een cultstatus verwierf onder jongeren, niet in de laatste plaats doordat de sportauto in vele The Fast and the Furious-films te zien was.