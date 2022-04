Bioscoopscherm op de achterbank: BMW pakt uit met nieuwe 7-serie

BMW maakt van de auto een drive-inbioscoop met zijn nieuwe topmodel, de 7-serie. Het vlaggenschip zal voor het eerst ook volledig elektrisch verkrijgbaar zijn- als i7 - en het reusachtige 31,3-inch ‘bioscoopscherm’ is bedoeld voor de passagiers op de achterbank. Een hightech audio-installatie van Bowers & Wilkins, met luidsprekers in de hoofdsteunen, maakt de bioscoopervaring compleet.

Het scherm kan worden opgeklapt tegen het plafond en is elektrisch bedienbaar. Op het grote scherm, met superhoge resolutie tot wel 8K, kunnen bioscoopfilms via Amazon worden gestreamd. Dat gaat via de snelle 5G-internetverbinding aan boord. De films zijn in verschillende beeldverhoudingen te vertonen: 16:9, 21:9 (bioscoopformaat) en zelfs 32:9. Bij de gestreamde films is de resolutie maximaal 4K. Wil je de volledig 8K-scherpte, dan zal je een speler met HDMI-aansluiting moeten verbinden.

Ben je thuis aan een film begonnen, dan kan je in de auto naadloos het vervolg gaan bekijken. En andersom. De auto is immers via internet te verbinden met de wifi thuis. BMW zegt het grote scherm in crashtests te hebben beproefd en garandeert dat het bij een ongeval de inzittenden niet kan verwonden. Het scherm en het menu voor de bioscoopfilms worden bediend met een iPhone-achtig touchscreen dat in de armsteun van elk van de twee achterportieren is ingebouwd. Met hetzelfde touchscreen zijn ook het klimaat en andere functies te regelen. Wie voorin de auto zit, kan video’s bekijken via YouTube op het centrale beeldscherm.

‘Eindelijk kans om de Mercedes S-klasse verslaan’

BMW denkt met de nieuwe 7-serie eindelijk aartsrivaal Mercedes-Benz S-klasse te kunnen verslaan. Dat zegt Pieter Nota van de BMW Groep tegen deze site. De Mercedes was de afgelopen jaren marktleider in het segment van de luxe limousines. Dit soort auto's wordt vooral verkocht aan directieleden, staatshoofden, diplomaten en koninklijke families. ,,De zitruimte op de achterbank is bij ons ongeëvenaard. Maar ook het extreem hoge niveau van comfort en luxe is bij de concurrentie niet te vinden. Deze auto is een meesterwerk die onze innovatiekracht laat zien’’, zegt Nota, de Nederlander die als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de wereldwijde verkoop van BMW.

In tegenstelling tot Mercedes koos BMW geen andere vormgeving voor zijn elektrische variant: terwijl de Mercedes EQS er echt heel anders uitziet dan de S-klasse, oogt de BMW i7 vrijwel hetzelfde als de 7-serie. Volgens BMW is bij de concurrentie in de elektrische versie bespaard op de zitruimte achterin. Om bij het koetswerk, dankzij een sterk aflopende daklijn, zo min mogelijk luchtweerstand te bereiken. Die ingreep moet tot een grotere actieradius leiden. Nota: ‘’Wij kiezen niet voor een dergelijk compromis. In onze elektrische versie krijg je evenveel zitruimte als in de versies met verbrandingsmotor.‘’

,,Van deze i7 verwachten we er vooral veel in een land als Nederland te verkopen,’’ vervolgt Pieter Nota. ,,Juist omdat het Nederlandse publiek de elektrische auto inmiddels omarmt en je elektrische auto’s daar op zoveel plekken kunt opladen.’’

BMW weet dat dit in andere delen van deze wereld wel anders is. Daarom wordt de nieuwe 7-serie in de VS en in China ook nog met benzinemotoren verkocht, terwijl daarvan in Europa nu definitief afscheid wordt genomen. Voor de kilometervreters zal hier alleen nog een dieselvariant beschikbaar zijn. Verder heeft de Nederlandse klant straks keus uit plug-inhybrides met maximaal 80 km elektrisch rijbereik. In deze hybrides is een zescilinder benzinemotor gecombineerd met een elektromotor.

,,We kijken naar de wensen van klanten in elk land en daar passen we het aanbod op aan’’, verklaart BMW deze opmerkelijke ommezwaai in het aanbod van motorvarianten. Juist grote zes-, acht- en zelfs twaalfcilinder benzinemotoren waren jarenlang het visitekaartje van de 7-serie. Volgend jaar komen er wel sportieve M-versies op basis van het nieuwe topmodel.

Reusachtige grille voor het zelfvertrouwen

De nieuwe 7-serie en i7 vallen op door hun reusachtige grille, met als contrast platte, ranke koplampen. ,,We kregen opdracht dat deze auto zelfvertrouwen moest uitstralen’’, verklaren de designers hun keuze voor een auto die nogal aanwezig is zodra is zodra hij in het straatbeeld verschijnt. Binnenin bepalen luxe en comfort de sfeer.

Bovenop het dashboard prijkt een 14,9 inch scherm voor het infotainment en het instrumentarium bevat een 12,3-inch display. Voor de bediening kan je kiezen uit alle manieren die in moderne auto’s mogelijk zijn: met touchscreen, met de centrale iDrive-bedieningsknop of met gesproken commando’s.

Nieuw in het dashboard van de 7-serie is een strip die van achteren wordt verlicht en waarin verschillende bedieningsknoppen zijn ondergebracht: de Interaction Bar. Deze strip kan ook licht-animaties vertonen, bijvoorbeeld als waarschuwing voor gevaar op de weg of om te wijzen op een binnenkomend telefoontje.

Swarovski-kristalglas in de koplampen

De auto verwelkomt je, of neemt juist afscheid, met een lichtshow: optioneel zijn in de koplampen Swarovski-kristalglas leverbaar en en ook rond rond de grille en op het wegdek, pal naast de auto, worden dan licht-animaties vertoond. Voor het eerst is de auto ook met een combinatie van twee kleuren lak verkrijgbaar, zoals bij Rolls-Royce, een ander merk van de BMW Groep. Eveneens geleend van Rolls-Royce is het automatisch openzwaaien van de portieren, na een druk op de knop. Ze kunnen ook elektrisch gesloten worden.

Voorheen werd de 7-serie met korte en lange wielbasis geleverd, maar van nu af aan blijft - net zoals bij de Mercedes S-klasse - alleen de lange wielbasis over. Die is deze keer zelfs nog met een halve centimeter gegroeid, in een poging de passagiers op de achterbank, die vaak de eigenaren of primaire gebruikers van de auto zijn, meer zitruimte te geven. Een van de twee zitplaatsen achterin kan ook versteld worden tot ligbed, inclusief been- en voetensteun.

De auto is welgeteld 13 centimeter langer, bijna 5 cm breder en ruim 5 cm hoger dan voorheen. BMW claimt ook het grootste panorama-dak in de markt te hebben. Dit kan desgewenst van led-accenten worden voorzien, zodat er kleurrijke illustraties van licht op het plafond verschijnen.

Twee elektromotoren in de i7 leiden tot vierwielaandrijving

De i7 heeft twee elektromotoren, goed voor een vermogen van 544 pk/400 kW. Hij heeft ook vierwielaandrijving en trekt in 4,9 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is 240 km/h. Het 101,7 kWh grote batterijpakket maakt een rijbereik van maximaal 625 kilometer mogelijk. Opladen gaat met 195 kW en daarmee loopt deze BMW helaas achter op de concurrentie, die al dik over de 200 kW kan leveren. Niettemin zegt BMW dat bij een snellader binnen 10 minuten genoeg stroom is verkregen om weer 170 kilometer verder te kunnen rijden

Hollywood-componist Hans Zimmer heeft kunstmatige geluiden voor de nieuwe BMW i7 gecreëerd, om een sfeer te creëren die anders zou ontbreken door de fluisterstille elektrische aandrijving. Adaptieve luchtvering, zowel voor als achter, is standaard in de nieuwe BMW’s. De elektrische i7 is vanaf november te koop. De plug-in hybrides en dieselversie van de 7-serie volgen begin 2023. Later dat jaar komen er ook gepantserde versies voor klanten die zich bedreigd voelen.

Meer informatie over de nieuwe BMW i7 en 7-serie vind je in dit artikel van Autoweek.

