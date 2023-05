Bizar: dit is nu de bestverkochte auto ter wereld

Zo weet je direct hoe klimaat­vrien­de­lijk jouw auto is

Het gemiddelde verbruik van je auto is te vinden in de folder van de autofabrikant, de CO2-uitstoot eveneens. Maar hoe weet je nou in hoeverre jouw auto het klimaat schaadt? Deze tool geeft je een inzicht van de milieuschade over de gehele levenscyclus.