Bizar: iemand betaalde meer dan 4 ton voor deze 35 jaar oude Citroën BX

De Citroën BX was in de jaren 80 niet direct het toppunt van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Als je de ANWB in actie zag langs de snelweg, ging het in veel gevallen om een gestrande BX. Echt duur was de auto gelukkig niet, want voor 14.000 gulden (6350 euro) kocht je in die tijd nog een splinternieuwe familieauto.