BMW-baas: ‘Ik kon als kind al de klank van een zescilindermotor herkennen’

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp, die deze week in het teken staat van de autobranche. Deze special wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, Autotrack, Gaspedaal.nl en IndeBuurt. Na maanden van videoconferences, Skype-overleggen en andere afspraken op afstand trekt Stefanie Wurst weer zoveel mogelijk het land in. De algemeen directeur van BMW Group Nederland zoekt actief ‘haar’ dealers op. ,,Nog meer dan voorheen is me duidelijk dat we het samen moeten doen’’, zegt Wurst in Nederlands met een charmant Duits randje.



,,Hoe goed de digitale mogelijkheden en hulpmiddelen ook zijn, alles valt of staat met persoonlijk contact. Dat geldt niet alleen voor de momenten tussen onze organisatie en de veertien dealergroepen waar we door heel Nederland prettig en succesvol mee samenwerken, maar natuurlijk ook voor het contact tussen de dealers en hun klanten.’’

U gaf eerder aan dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelde digitalisering. Wat bedoelt u daar mee?

,,Voor ons werkte deze tijd als een soort snelkookpan: omdat we niet fysiek naar de klanten toe konden, moesten we hen digitaal bereiken. Dus ontwikkelden we sneller dan normaal diensten die volledig online zijn. Zo kun je een private-leasecontract afsluiten zonder dat je daarvoor naar de dealer hoeft. De handtekening gaat digitaal, de acceptatie van het contract kan op afstand - dat hadden we een paar maanden geleden nog niet.’’

Wordt dat de toekomst voor eigenaren van BMW’s en Mini’s: alles digitaal?

,,Dat gaat me te ver, er komen wel steeds meer digitale initiatieven die het leven van klanten eenvoudiger maken. Zo introduceren we in juli verbeterde versies van de BMW en Mini Connected-apps: eigenaren krijgen betere informatie over hun auto via hun smartphone, zoals de laadstatus van de accu of een servicebeurt die eraan komt. Via de app kun je meteen met jouw dealer een afspraak maken. Dit soort oplossingen stond al in onze roadmap, maar wordt nu sneller uitgewerkt.

Quote Eigenaren krijgen betere informatie over hun auto via hun smartphone

,,Nog een voorbeeld vind ik de e-Zones, waarbij onze plug-in-hybrides automatisch elektrisch gaan rijden in binnensteden. Je auto weet aan de hand van gps-coördinaten (‘geofencing’) of hij in een stadscentrum rijdt of niet. Ik probeerde het zelf laatst uit in de nieuwe BMW 330e: in de Haagse Frederikstraat reed ik langs een school en realiseerde me hoe mooi het is dat je zo schoon en stil kunt rijden. Een dergelijke BMW-innovatie heeft ook echt effect: in de pilot zagen we dat 93 procent van de kilometers in de e-Zones volledig elektrisch werd afgelegd. Klanten kunnen er binnenkort bovendien mooie extra’s mee verdienen: door uitstootvrij te rijden, scoren zij BMW Points die ze vervolgens kunnen inwisselen, bijvoorbeeld voor laadtegoed.’’

Vooralsnog werkt dat systeem alleen in de vier grote steden. Wanneer is het ook actief in De Lier, Drunen of Dwingeloo?

,,Voorlopig hebben we ruimte voor zeven steden, de andere drie volgen snel. Momenteel evalueren we de technologie en de mogelijkheden met de grote hoeveelheden data. We overleggen met onze dealers en stadsbesturen welke andere steden in Nederland prioriteit hebben.’’

Er zit dus letterlijk en figuurlijk een grens aan digitalisering?

,,Uiteindelijk moeten onze digitale services altijd de klant ondersteunen. Zeker BMW-rijders vinden het vaak leuk om andere mensen te ontmoeten die dezelfde interesse hebben. Een BMW is een bewuste keuze: je gaat voor expressief design, voor een bijzondere rijbeleving. Daarvoor kies je niet als je niet van auto’s houdt.’’

Quote Een BMW is een bewuste keuze: je gaat voor expressief design, voor een bijzondere rijbele­ving

U komt zelf ook uit een BMW-nest, toch?

(Wursts zelfverzekerde, heldere ogen sprankelen.) ,,Zeer zeker! Mijn vader werkte voor het merk in München, op het laatst was hij verantwoordelijk voor de bouw van de prototypes. Dus BMW’s zitten al in mijn eerste herinneringen: ik kon als kind al de klank van een zescilindermotor herkennen, wist al vroeg hoe de deur van een BMW klinkt als hij dichtvalt en een motorfiets van BMW hoor ik al van ver aankomen. De band met het merk gaat ver terug: toen ik een jaar of 2 à 3 was, werd de lichtblauwe 3.0 CSi van mijn vader gestolen voor de deur van mijn ouders. Dat weet ik ook nog…’’

Hoe is het voor u om in Nederland te werken?

,,Ik houd van de mentaliteit van Nederlanders, jullie zijn goede koopmannen en -vrouwen en jullie weten wat je wilt. En gelukkig zie ik meer dan genoeg passie voor auto’s. Toen ik in september 2018 uit Duitsland alleen aankwam op Schiphol voor mijn eerste werkdag voelde het vreemd. Een ander land, een vreemde taal. Maar zodra ik bij de valetparking in de 7-Serie stapte die voor me klaarstond, was dat over. Ik voel me heel erg thuis in een BMW, ik denk dat veel klanten dat herkennen.’’

Eerder zei u dat Nederland achterloopt op het gebied van diversiteit, bijvoorbeeld waar het aankomt op vrouwen op hoge posities. Is dat al beter?

,,In vergelijking met andere plekken waar ik werkte, zoals in Azië, zie je meer vrouwen aan de top. Voor mij is dat niets bijzonders, ik heb al mijn halve leven een leidinggevende functie. Heel bewust staat er tegenwoordig ook in mijn directieteam een vrouw aan het hoofd van Mini en werken er meer vrouwen in onze buitendienst. Maar diversiteit gaat verder dan alleen het geslacht. We moeten ook letten op variatie wat betreft leeftijd, seksuele oriëntatie en denken aan mensen met een beperking. Ik probeer alle soorten mensen te betrekken bij wat we doen.’’

Quote Ik kon als kind al de klank van een zescilin­der­mo­tor herkennen

Hoe brengt u dat in de praktijk?

,,Bij alles zeg ik: je moet bij jezelf beginnen. Daarom heb ik een werkgroep opgericht die zich sterk maakt voor diversiteit en tekenden wij als eerste automobielbedrijf het Charter Diversiteit. We willen dat op een goed gestuurde, systematische en meer gestructureerde manier in onze organisatie doorvoeren. Ik probeer onze dealers, stuk voor stuk ondernemers die wij ontzettend waarderen, ook mee te nemen in onze missie. Het doel is dat iedereen mag meespelen, dat alle mensen bijdragen aan BMW wat ze kunnen.’’

Welke auto rijdt u eigenlijk zelf?

,,Om te beginnen ben ik een groot fan van onze coupé-modellen. Dus rij ik nu zelf GranCoupé met vier deuren. Een plug-in-hybride is voor mij de beste oplossing: dan kan ik dagelijks elektrisch rijden maar ook nog langere ritten maken. Ik ben geen fan van vliegtuigen en vind het heerlijk om lang te rijden: op vakantie gaan we graag naar Italië, waarna we via Frankrijk naar Spanje rijden, waar mijn man vandaan komt.

,,Zelf kunnen gaan en staan waar je wilt, stoppen wanneer je wenst, dan is autorijden voor mij echt het hoogst haalbare qua onafhankelijkheid en vrijheid. Ook dat krijgt in deze tijd trouwens extra waarde: in juli ga ik mijn ouders bezoeken in München, voor het eerst in maanden. Daar kijk ik naar uit, maar ik verheug me minstens zoveel op de rit ernaartoe.’’