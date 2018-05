BMW i8: 163.995 euro voor een futuristische blikvanger

Helemaal niet erg, want onze hernieuwde kennismaking met de i8 sinds de introductie in 2014 toont aan dat we al bijna vergeten waren hoe fijn de i8 eigenlijk rijdt.



Hoe je het beste instapt met gesloten dak waren we ook vergeten. Dat blijkt het best te gaan in een houding die overeenkomt met hoe je op het toilet zit als je erge buikpijn hebt. Het oogt niet heel elegant, dus is uitstappen en parkeren in een stil straatje achter de boulevard het devies. Dit alles is het gevolg van de koolstofvezel carrosserie met zijn hoge dorpels.



Ook waren we vergeten dat personen boven de 1,85 meter krap zitten in de i8. Wie dan rechtop achter het stuur zit, kijkt tegen de rand van de voorruit. Een voorruit die als een soort stadionoverkapping deels over je heen is gebogen en die dus een deel van de sensatie van het open rijden wegneemt.



Maar dat hebben de meeste concurrenten ook, dus daar klagen we niet over. Wel lastig zijn de dikke raamstijlen. Zeker omdat we rijden op fietsvakantie-eiland Mallorca en er in de bochten zomaar drie wielrenners achter schuil kunnen gaan.