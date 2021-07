BMW onthult nieuwe, ‘betaalbare’ sportcoupé

In zeker zin is de nieuwe 2-Serie Coupé een BMW zoals liefhebbers van het merk die graag zien. Veel modellen van de fabrikant uit München werden immers beroemd vanwege de aandrijving op de achterwielen, hun dynamische uiterlijk en de mogelijkheid om een grote zescilindermotor in een relatief kleine auto te krijgen.

In tegenstelling tot de 1-Serie en de overige familieleden uit de 2-Serie (zoals de vierdeurs Gran Coupé en de hogere Active Tourer), die hun aandrijving tegenwoordig op de voorwielen hebben, houdt de Coupé dus vast aan die traditionele merkwaarden. Opvallend ook: het nieuwe model krijgt een relatief bescheiden BMW-grille, in tegenstelling tot de langgerekte en veelbesproken ‘nieren’ in de neus van de grotere 4-Serie Coupé.

De nieuwe 2-serie Coupé is 4,54 meter lang en 1,84 meter breed: dat maakt het model met vier zitplaatsen zo’n 11 centimeter langer en 6 centimeter breder dan het huidige model. BMW heeft naar eigen zeggen veel werk gestopt in de gewichtsverdeling: de kilo’s van de auto zitten precies gelijk verdeeld over de voor- en achteras. In combinatie met een carrosserie die twaalf procent stijver is dan die van zijn voorganger, moet dat voor een spectaculair en uiterst controleerbaar weggedrag zorgen.

Volledig scherm De optimale gewichtsverdeling belooft een spectaculair weggedrag © BMW

Ook met zescilinder

Hoewel er zoals gezegd ook weer een zescilindermotor in de prijslijst staat, heeft de voordeligste 220i Coupé (vanaf 47.645 euro) een motor met vier cilinders onder de motorkap. Deze versie heeft een vermogen van 184 pk (135 kW) en levert 300 Newtonmeter aan trekkracht, waarmee de auto in 7,5 seconden van nul naar honderd kilometer per uur kan optrekken.

Later verschijnt er ook nog een 230i: die heeft dezelfde motor, maar dan met een vermogen van 245 paardenkrachten (180 kilowatt). Verrassend genoeg is er ook nog een dieselmotor leverbaar: de 220d is leverbaar vanaf 50.122 euro, heeft 190 pk en 400 Nm en doet de 0-100-sprint in 6,9 tellen. Beide modellen beschikken standaard over een automaat met acht versnellingen.

Volledig scherm De nieuwe BMW 2-Serie Coupé © BMW

Wie toch die smakelijk klinkende en snellere zescilindermotor wil, komt uit bij de M240i xDrive. Deze variant heeft standaard vierwielaandrijving en een 3,0-liter zes-in-lijn motor met 374 pk (275 kW) en 500 Newtonmeter trekkracht. Dankzij een sportievere automaat met een ‘Launch Control-modus’ (die helpt om zo snel mogelijk te accelereren) moet deze versie in 4,3 seconden op de 100 kilometer per uur zitten.

Mede vanwege zijn duidelijk hogere brandstofverbruik (en dus CO2-uitstoot) betaal je flink meer geld voor deze voorlopige topversie: de prijzen van de M240i xDrive beginnen namelijk bij 75.336 euro. De 2-Serie Coupé staat begin volgend jaar bij de Nederlandse dealers, in een later stadium komt er ook weer een M2 die nóg een tandje sportiever zal zijn.

Volledig scherm De nieuwe BMW 2-Serie Coupé komt ook als M240i xDrive © BMW

Volledig scherm De cockpit is typisch BMW: sportief maar zakelijk © BMW

