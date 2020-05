BMW vernieuwt 5-Serie en 6-Serie: nu ook als stekker-stationcar

Vernieuwde looks, aangepaste motoren en modernere (veiligheids-) systemen: BMW heeft de 5-Serie en 6-Serie GT op diverse punten opgefrist. Het grootste nieuws: voortaan is de stationwagen (de Touring) ook als plug-in hybride leverbaar. Vanaf juli staan de verbeterde modellen in de showrooms.

Voorheen bood BMW alleen de vierdeurs 5-Serie sedan aan als extra zuinige stekkerhybride, maar vanaf deze zomer is de technologie ook beschikbaar in de ruimere Touring. Dat brengt het aantal beschikbare versies dat je kunt opladen met een stekker op vijf. Ten eerste is er de 530e als sedan en Touring met een viercilinder benzinemotor die samen met een elektromotor goed is voor een totaalvermogen van 292 pk. Deze motor is ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving, dan plakt BMW de aanduiding 530e xDrive op de achterklep.

De vijfde versie, een sterkere plug-in hybride, is helemaal nieuw. In de 545e koppelt BMW de befaamde zescilindermotor aan een elektromotor, waarbij het totale systeemvermogen op bijna 400 pk uitkomt. Vreemd genoeg komt deze versie alleen als sedan op de markt: omdat de Touring wereldwijd minder verkocht wordt wegen de ontwikkelingskosten van die versie niet op tegen de opbrengsten, zo bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse importeur tegenover AD Auto. In de eveneens vernieuwde 6-Serie Gran Turismo, die technisch veel overeenkomsten heeft met de 5-Serie, levert BMW om vergelijkbare redenen geen stekkerhybrides.

Volledig scherm De BMW 5-Serie Touring © BMW

Groene zone

Volgens BMW kunnen alle plug-inhybride 5-Series (afhankelijk van de versie) tussen de 50 en 62 kilometer volledig elektrisch rijden bij een volle acculading. Nieuw is de zogenoemde e-Drive Zone, dat standaard is op de modellen met een stekker: zodra de BMW merkt dat hij in een ‘groene zone’ komt – bijvoorbeeld in een binnenstad – schakelt hij zelf over op de elektrische modus om de uitstoot te verminderen.

Verder blijft de 5-Serie nog altijd leverbaar zónder stekker, maar ook deze varianten zijn voortaan een stukje efficiënter dankzij 48-volt technologie. Dat sterkere elektrische boordsysteem voorziet de comfortfuncties van stroom én helpt subtiel mee met optrekken, waardoor de brandstofmotor minder hard hoeft te werken en het brandstofverbruik moet dalen. Ook bij de 6-Serie is elk model voortaan voorzien van een dergelijk 48V-systeem.

Volledig scherm Vijf versies van de nieuwe 5-Serie zijn deels elektrisch, ze halen maximaal 62 kilometer op een lading stroom © BMW

Smallere koplampen, andere bumpers

Ook aan de buitenkant zijn de 5- en 6-Serie op de schop gegaan: de neuzen van de auto’s lijken voortaan sterker op die van de recente 3-Serie. De bekende ‘BMW-nieren’ (de grille midden op de neus) zijn breder en hoger geworden, terwijl de koplampen smaller ogen en voorzien zijn van nieuwe technologie. Voortaan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de optie ‘BMW Laserlight’, extreem heldere koplampen die tot wel 500 meter ver kunnen schijnen.

Verder biedt BMW voortaan andere lakkleuren aan op deze modellen, terwijl er ook keuze is uit nieuwe lichtmetalen wielen (waaronder exemplaren die voor minder ongewenste luchtwervelingen zorgen) en opties voor bijvoorbeeld de sierstrips rond de zijruiten. Daarnaast herken je de vernieuwde BMW’s aan hun anders vormgegeven bumpers: op de hoeken van de voorbumpers zitten voortaan verticale ‘sierelementen’ terwijl in de achterbumpers altijd ‘trapeziumvormige’ uitlaatsierstukken prijken. Ook bij de plug-inhybrides.

Volledig scherm De verschillen tussen de 5-Serie (links) en 6-Serie zijn subtiel © BMW

Grotere schermen, slimmere rijhulpen

Ook aan de binnenkant komt BMW met nieuwe bekledingsstoffen, kleuren en opties. De vernieuwde technologie is echter interessanter: voortaan kun je kiezen voor een extra groot scherm op het dashboard (12,3 inch in diameter), terwijl ook het besturingssysteem verbeterd is en je voortaan Android Auto kunt gebruiken. Bovendien zijn de veiligheidssystemen aangescherpt: bij ingeschakelde navigatie kan de 5-Serie meer zelfstandig de route volgen en helpen om van rijstrook te wisselen. Ook opmerkelijk: op het moment dat er hulpdiensten naderen, kan de BMW zelf ruimte maken door aan de kant kan gaan.

Omdat de auto de meest recente vijftig meter van de rit onthoudt, kan hij zelfstandig achteruit terugrijden wanneer dat nodig is. Dat is erg handig in krappe straatjes, weten we uit ervaring… Ook nieuw is het feit dat de software in de auto’s voortaan op afstand wordt geüpdatet. De vernieuwde BMW 5-Serie en 6-Serie staan vanaf eind juli in de showrooms, de exacte prijzen maakt de Nederlandse importeur later pas bekend.

Volledig scherm De BMW 5-Serie sedan als 530e xDrive © BMW

Volledig scherm Wanneer er reddingsdiensten aankomen, kan de BMW zelf aan de kant gaan © BMW

Volledig scherm Het vernieuwde interieur, optioneel te voorzien van grotere schermen © BMW