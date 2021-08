Bovag: half miljoen auto’s rijdt hoog zomer nog steeds op winterbanden

Bedwantsen of vlooien? Deze vijf vieze beestjes wil je niet in huis: wat doen ze en hoe pak je ze aan?

12 augustus Wees gewaarschuwd! Het is onmogelijk om dit artikel te lezen zonder gekriebel te voelen. Want of we willen of niet, er leven vieze beestjes in en rondom ons huis. Wij vroegen ongediertebestrijder Johan Warnants hoe je het beste de strijd aan kunt gaan met deze beestjes.