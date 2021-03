Bovag vindt noodmaatregelen CBR ‘onrealistisch’

De Bovag zegt tegenover BNR Nieuwsradio echter dat het onrealistisch is om te verwachten dat het slagingspercentage zo snel stijgt in zo’n korte tijd. Daarom pleit de Bovag voor een verkorting van de huidige examentijd. Nu staat er 55 minuten voor een praktijkexamen, volgens de Bovag is het beter om daar tijdelijk 50 of 45 minuten van te maken, zodat één examinator per dag één of twee extra praktijkexamens kan uitvoeren. Of het CBR uiteindelijk gehoor gaat geven aan dit idee is niet bekend. De woordvoerder van de Bovag meldt dat er om een gesprek is gevraagd.