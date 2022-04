Praktijktest: zoveel capaciteit verliest de accu van een elektrische auto ieder jaar

De actieradius van de elektrische auto daalde daarmee tot ongeveer 100 kilometer. Slechts 17 kilowattuur energie was nog bruikbaar, wat overeenkomt met een gemiddelde verslechtering van 5 procent per jaar. Saillant detail: de auto had slechts 100.000 kilometer gereden. Een tweedehands diesel- of benzinemotor is na zo'n kilometerstand bij normaal gebruik nog in topconditie.