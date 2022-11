‘Breng hem maar even naar Ermelo’, daarna kreeg Désiree (29) haar vrachtwagen helemaal roze terug

Westlandse Ed verhuurt als eerste elektri­sche auto's in Costa Rica: ‘Het reizen is echt groen’

Veel Westlandse tuinders rijden in benzineslurpende SUV’s. Ook Ed Smit is een Westlander met een tuinbouwachtergrond, maar hij pakt zijn vervoer anders aan. In Costa Rica houdt hij zich bezig met duurzaam toerisme. Als eerste in dat land heeft hij een deelautoplatform voor elektrische auto’s.

28 oktober