Brexit brengt 860.000 Britse banen in de auto-industrie in gevaar

BMW heeft de Britse regering gewaarschuwd dat het mogelijk fabrieken van Mini en Rolls-Royce moet sluiten in Groot-Brittannië als de levering van onderdelen door de Brexit in gevaar komt.

Dat zegt BMW's Custom Manager Stephan Friesmuth tegenover The Financial Times. ,,We zullen onze uiterste best doen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar als onderdelen bij de grens worden tegengehouden, kunnen we hier niet langer produceren."

Voor de Britse merken Mini en Rolls-Royce is het belangrijk dat ze in Engeland gebouwd blijven worden, vinden ze bij BMW. Ruim 60 procent van de Mini's is nu afkomstig uit Engeland, ook al lopen er in het Nederlandse Born ook veel van de band. In de Britse fabrieken van BMW werken in totaal zo'n 6.300 mensen.