Britse rijexaminator met overdosis Red Bull onterecht ontslagen

Alan Leslie, 62 jaar, moest op de spoedeisende hulp worden behandeld nadat hij twee dagen op rij de welbekende energiedrank had gedronken, waardoor hij last kreeg van ‘intense buikpijn’. De examinator had voor die tijd moeite met slapen en schrok van een bijna-ongeluk op een rotonde, en begon daarom veel blikken van de cafeïnehoudende drank te in te slaan.

Hij vertelde aan zijn bazen bij de Britse RDW dat hij voor elke dienst een ‘paar grote blikken’ dronk en dat hij voldoende Red Bull op voorraad had. Na diensttijd moest hij echter op een geven moment naar het ziekenhuis vanwege een overdosis cafeïne. Hij werd pas de volgende dag in de middag ontslagen uit het ziekenhuis en kort daarna ook voor zijn werk als examinator.

De rechtbank oordeelde volgens de Britse krant Daily Mail dat Leslie onterecht ontslagen was, ook omdat hij al eerder werd gepest wegens een lichte handicap. Het is niet bekend hoe hoog de vergoeding is en of Leslie inmiddels weer aan het werk is als examinator.