Britse universiteit: elektrische auto's vervuilen echt minder dan traditionele modellen

Rij-impressie Robuust en onverslijt­baar: zo rijdt de nieuwe Mitsubishi L200

4 september De L200 is – op de Outlander na – de best verkochte Mitsubishi ter wereld. De pick-up is dus een ontzettend belangrijke auto voor het Japanse merk, maar in ons land koopt bijna niemand hem. Wij hebben gereden met de nieuwe, zesde generatie en die gaat daar waarschijnlijk geen verandering in brengen.